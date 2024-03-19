В Фестивале ГТО приняли участие более 250 севастопольцев

В Севастополе состоялся фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди трудовых коллективов, государственных гражданских служащих и муниципальных служащих города. Мероприятие приурочили к 10-летию воссоединения Севастополя с Россией и к юбилейной дате со дня возрождения Президентом Владимиром Путиным комплекса ГТО.

Фестиваль объединил более 250 участников – это представители трудовых коллективов, государственные гражданские служащие и муниципальные служащие города в возрасте от 25 до 59 лет. На новом стадионе спортивно-оздоровительного комплекса имени 200-летия Севастополя собрались 30 команд.

2024 год богат на юбилейные даты – 10 лет возвращения Севастополя в родную гавань и 10 лет со дня возрождения Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». С каждым годом комплекс ГТО расширяет свою географию, объединяя миллионы любителей здорового образа жизни. Как и в прошлом году, мы командой управления спорта сдали нормативы ГТО. Очень круто, что сегодня собрались самые яркие представители своих коллективов на новом стадионе спортивно-оздоровительного комплекса имени 200-летия Севастополя. Самый главный результат – заряд энергии и положительные эмоции! – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя начальника управления спорта Севастополя Сергея Резниченко.

Соревновательную программу выполнили 10 команд госслужащих и 20 команд трудовых коллективов. Участникам предстояло показать свои лучшие результаты в разных нормативах комплекса: наклон вперёд, пресс, прыжок в длину и силовые упражнения. Для них также прошли активности на тематических площадках.

Фестиваль традиционный, в Севастополе он проводится уже третий год подряд. Сейчас мы решили ему придать новый формат. Помимо того, что наши участники боролись в личном и командном первенстве, мы добавили выявление абсолютных рекордов среди участников, – отмечает организатор фестиваля Михаил Козаков.

По итогам фестиваля среди госслужащих первое место завоевала команда департамента общественной безопасности, среди трудовых коллективов – представители АО ЦКБ «Коралл».

По итогам фестиваля будет сформирована команда, которая представит Севастополь на Всероссийском фестивале ГТО среди трудовых коллективов, государственных гражданских служащих Российской Федерации и муниципальных служащих в городе Магнитогорске Челябинской области в период с 13 по 19 мая.

Мероприятие реализовано в рамках регионального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография».

источник: пресс-служба Правительства Севастополя