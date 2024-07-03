В Фестивале талантов «Крымский калейдоскоп» приняли участие более 450 детей

Задачи фестиваля, отмечают организаторы, выявить и поддержать талантливых, одаренных детей, приобщить детей и подростков к художественной культуре, как к способу воспитания мира и согласия между народами многонационального Крыма, популяризировать детского творчества, способствовать росту профессионального уровня исполнителей.

источник: пресс-служба Министерства культуры Республики Крым; фотоматериалы – Центр народного творчества Республики Крым