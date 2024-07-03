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В Фестивале талантов «ский калейдоскоп» приняли участие более 450 детей

В Фестивале талантов «Крымский калейдоскоп» приняли участие более 450 детей

Опубликовал: КрымPRESS в Культура Крыма 13:16 03.07.2024

В Алупкинском городском Доме культуры состоялся гала-концерт Республиканского фестиваля талантов «Крымский калейдоскоп». В творческом мероприятии приняли участие более 450 детей со всего Крыма.

Творческие коллективы и индивидуальные исполнители показали свое мастерство в вокале, хореографии и владении музыкальными инструментами. Все участники в возрасте от 7 до 16 лет были награждены дипломами, а также наградными статуэтками фестиваля.  Учредитель фестиваля — Министерство культуры Республики Крым. Организатор творческого проекта Государственное бюджетное учреждение культуры Республики Крым «Центр народного творчества Республики Крым». Мероприятие проводилось при поддержке управления культуры администрации города Ялты, — сообщили в пресс-службе Министерства культуры РК. 

В Фестивале талантов «Крымский калейдоскоп» приняли участие более 450 детей В Фестивале талантов «Крымский калейдоскоп» приняли участие более 450 детей В Фестивале талантов «Крымский калейдоскоп» приняли участие более 450 детей В Фестивале талантов «Крымский калейдоскоп» приняли участие более 450 детей В Фестивале талантов «Крымский калейдоскоп» приняли участие более 450 детей В Фестивале талантов «Крымский калейдоскоп» приняли участие более 450 детей В Фестивале талантов «Крымский калейдоскоп» приняли участие более 450 детей В Фестивале талантов «Крымский калейдоскоп» приняли участие более 450 детей

Задачи фестиваля, отмечают организаторы, выявить и поддержать талантливых, одаренных детей, приобщить детей и подростков к художественной культуре, как к способу воспитания мира и согласия между народами многонационального Крыма, популяризировать детского творчества, способствовать росту профессионального уровня исполнителей.

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источник: пресс-служба Министерства культуры Республики Крым; фотоматериалы – Центр народного творчества Республики Крым

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