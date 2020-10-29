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В финал Russian Event Awards вышли восемь крымских проектов
фото: пресс-служба Министерства курортов и туризма Республики Крым

В финал Russian Event Awards вышли восемь крымских проектов

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 20:22 29.10.2020

Russian Event Awards — ключевая российская премия в области событийного туризма. В этом году было заявлено 390 проектов из 59 регионов страны, в том числе три зарубежных проекта из Молдовы и ОАЭ. Финал конкурса состоится 8-10 декабря в Екатеринбурге. Премия проводится при информационной поддержке Федерального агентства по туризму РФ (Ростуризм). В финал Russian Event Awards вышли сразу восемь проектов Республики Крым и Севастополя.

  • Этногастрономический фестиваль #Ноябрьфест вновь номинирован на «Лучшее событие в области гастрономического туризма». В 2019 году фестиваль собрал 12 тыс. гостей и завоевал первое место в этой же номинации в финале Russian Event Awards. Мероприятие впервые было проведено в 2017 году и быстро заслужило признание, как одно из знаковых событий осени в Крыму. Четвертый фестиваль из-за эпидситуации перенесен на 2021 год.
  • Праздничный парад-маскарад Дедов Морозов и Снегурочек в Керчи борется за победу в номинации «Лучшее городское уличное театрализованное представление и карнавал» в категории с населением свыше 100 тыс., гостиничный комплекс Yalta Intourist и санаторий Foros Wellness & Park – в номинации «Лучшее средство размещения для проведения турсобытия».
  • VII Международный Севастопольский Благотворительный Офицерский бал, фестиваль «Летние вечера на Караимской» в Евпатории и проект «Чехов и море» Дома-музея писателя в Ялте представлены в номинации «Лучшее туристическое событие в области культуры» в категории с населением свыше 100 тыс.
  • В номинации «Лучший региональный календарь туристических событий» в финал вышел «Календарь событий Республики Крым 2020», подготовленный Туристическим порталом Крыма при содействии Министерства курортов и туризма РК по заказу ГУП РК «Крымский туристский центр». Событийный календарь Крыма – это более 100 культурных, спортивных, гастрономических, национальных, патриотических и прочих событий полуострова на 120 страницах. Ранее «Календарь событий Республики Крым 2020» завоевал второе место в номинации «Брендированная полиграфия» Международного маркетингового конкурса «PROБРЕНД-2020».

На новогодних каникулах рассматривается возможность проведения гастрономического фестиваля, но все будет зависеть от санитарно-эпидемиологической ситуации в регионе, и в стране в целом. Безусловно, в измененном формате с учетом пандемии – с большим количеством площадок, позволяющим максимально рассредоточить аудиторию по многочисленным локациям, с соблюдением всех требований Роспотребнадзора и при согласовании всех профильных структур, — цитирует пресс-служба министра курортов и туризма Республики Крым Вадима Волченко.

 

В финал Russian Event Awards вышли восемь крымских проектов

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