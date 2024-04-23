В финале конкурса «Это у нас семейное» — две севастопольские семьи

В Ростове-на-Дону завершились окружные полуфиналы конкурса «Это у нас семейное» президентской платформы «Россия – страна возможностей» для семей из Северо-Кавказского и Южного федеральных округов, а также новых регионов страны. Победу в состязаниях одержали 40 команд, в том числе семьи Ткаченко – Штетальные и Кочарян – Савченко из Севастополя.

Победители из двух федеральных округов 8 июля встретятся в Москве с другими финалистами, чтобы побороться за главные призы конкурса, который проходит в Год семьи.

Севастопольскую семью Кочарян – Савченко к победе вёл глава семьи Алексей.

Конкурс мотивировал нас больше времени проводить вместе и собираться всей семьёй. Дистанционный этап стал для нас этапом сближения, сейчас это продолжается. Само участие в полуфиналах – это уже праздник, здорово почувствовать себя командой. Мы с удовольствием общаемся и узнаём, насколько многогранны, добры, общительны, талантливы и доброжелательны наши семьи, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя Алексея Савченко.

В команде Ткаченко – Штетальных восемь участников – папа Вадим и мама Ирина, дети Альберт, Марк, Луиза, Алина, а также бабушка Елена Алексеевна и дедушка Владимир Леонидович. Они мечтают отправиться в большое путешествие – от Владивостока до Калининграда.

Больше всего нам запомнились задания, где нужно было взаимодействовать друг с другом, это нас сплотило и показало, насколько мы дружны. Победить нам помогли любовь и взаимопомощь, и надеюсь, это поможет нам и в финале. Любовь – это у нас семейное! – поделился Вадим Штетальный.

Победителей определили по итогам оценочных этапов конкурса 19 и 20 апреля, включавших творческие, интеллектуальные и спортивные задания.

Всего в финал вышли 217 человек, принявших участие в полуфинале, среди них 91 ребёнок, 74 родителя, 43 бабушки и дедушки, а также другие родственники. Самым юным финалистам 5 лет, а самому взрослому – 86 лет.

В заключительный день участников ждала образовательная и развлекательная программа. Творческие семьи устроили концерт – пели песни, читали стихи, представляли свои танцевальные номера, играли на баяне, гитаре, барабанах.

Напомним, организатор конкурса «Это у нас семейное» – автономная некоммерческая организация «Россия – страна возможностей». Соорганизаторами конкурса выступают Росмолодёжь и «Движение Первых». Конкурс проводится в Год семьи при участии Министерства просвещения РФ, Министерства труда и социальной защиты РФ, Российского общества «Знание», АНО «Больше, чем путешествие», социологического агентства «Вебер» (проект АНО «Диалог» и АНО «Диалог Регионы»).

источник: пресс-служба Правительства Севастополя