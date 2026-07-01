В финале Всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия» Крым представят семь участников

Всего на конкурс «Моя страна – моя Россия» в этом году поступило более 80 тысяч заявок из всех регионов России и десяти иностранных государств. Это жители страны, чьи идеи и инициативы направлены на социально-экономическое развитие территорий и повышение качества жизни граждан. Проекты участников оценивали эксперты конкурса – по итогам заочной экспертизы были определены финалисты, которые продолжат борьбу за победу в очном этапе.

Работы конкурсантов оценивали три тысячи квалифицированных экспертов, прошедших строгий отбор и специальную подготовку. Один проект проверяют не менее трех экспертов, а в случае спорной оценки назначается дополнительная экспертиза. Для обеспечения объективности эксперты не оценивали работы участников из своего региона.

От Республики Крым в 2026 году в финал конкурса «Моя страна – моя Россия» Президентской платформы «Россия – страна возможностей» прошли семь участников:

Константин Третьяк-Галлини, студент Экономико-гуманитарного колледжа Гуманитарно-педагогической академии, представив проект «КиберАрт Крым: создание игровых миров через цифровой дизайн» в номинации «Цифровая среда для повышения качества жизни граждан в регионах». Проект направлен на создание молодежной платформы для разработки цифровых игровых миров, концепт-артов и визуальных проектов, вдохновленных культурой и природой Крыма. Инициатива развивает цифровые компетенции молодежи и формирует интерес к креативным индустриям через современные форматы визуального творчества.

Ксения Кравченко, студентка Гуманитарно-педагогической академии, представив проект «МОСТ ДОБРА» в номинации «Моё здоровье». Проект направлен на профилактику факторов риска у детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, через систему наставничества со студентами. Инициатива способствует формированию здоровых привычек, развитию поддержки значимых взрослых и снижению социального неблагополучия в подростковой среде.

Алина Чиняева, студентка Евпаторийского техникума строительных технологий и сферы обслуживания, представив проект «Русский язык по-взрослому» в номинации «Единство народов моей страны». Проект направлен на популяризацию русского языка среди подростков через современные цифровые форматы: мемы, короткие видео и мини-сериалы. Инициатива формирует культуру грамотной речи, развивает критическое мышление и делает изучение языка доступным и привлекательным для молодежи.

Марат Юсупов, ученик средней школы №1 имени В. И. Вилина, представив проект «Аллея здоровья» в номинации «Экология моей страны». Проект предусматривает создание школьной аллеи можжевельника как экологической и рекреационной зоны для учащихся и жителей села. Инициатива направлена на улучшение экологической обстановки, формирование культуры здоровья и повышение экологической грамотности школьников.

Александр Рудов, студент бакалавриата Крымского федерального университета им.В.И. Вернадского, представив проект «Математическое прогнозирование демографической динамики городских населенных пунктов: от диагностики к управляемым сценариям стабилизации» в номинации «Моя малая родина. Мой город, моё село». Проект основан на построении математических моделей демографического развития малых городов Северного Крыма и оценке сценариев их устойчивости. Инициатива позволяет формировать научно обоснованные меры по стабилизации численности населения и развитию территорий.

Марианна Антонова, студентка Алуштинского филиала «Романовский колледж индустрии гостеприимства», представив проект «Живая память: пространство поколений» в номинации «Моя малая родина. Мой город, моё село». Проект направлен на создание мемориального пространства в колледже, посвященного выпускникам, погибшим при выполнении воинского долга. Инициатива объединяет студентов, педагогов и жителей города, формируя уважительное отношение к исторической памяти и связь поколений.

Карим Аль-Махарме, ученик Октябрьской школы №1 Красногвардейского района, представив проект «Первые рядом» в номинации «Моя малая родина. Мой город, моё село». Проект реализует систему регулярного взаимодействия школьных волонтеров с пожилыми гражданами и детьми с инвалидностью через совместные мероприятия и творческие активности. Инициатива развивает добровольчество, социальную ответственность и создает устойчивую модель поддержки уязвимых категорий населения.

Руководитель исполнительной дирекции конкурса «Моя страна – моя Россия» Президентской платформы «Россия – страна возможностей» Дмитрий Турлаков отметил, что участие в финале открывает для участников не только этап защиты проектов, но и дальнейшие возможности развития инициатив в рамках системы постконкурсного сопровождения.

В рамках защиты финалистам дается до пяти минут, чтобы представить основную идею проекта, его значимость и практическую пользу. Затем участники переходят к ответам на вопросы экспертов, где оцениваются как проработанность решения, так и способность аргументированно реагировать на уточнения и менять ход рассуждений.

Защиты пройдут онлайн и будут доступны в записи в официальном сообществе конкурса «Моя страна – моя Россия» в социальной сети ВКонтакте. Следить за новостями конкурса, знакомиться с историями участников и узнавать о дальнейших этапах XXIII сезона проекта «Моя страна – моя Россия» Президентской платформы «Россия – страна возможностей» можно на официальном сайте проекта: moyastrana.ru.

Конкурс «Моя страна – моя Россия» проводится в рамках федерального проекта «Россия – страна возможностей» национального проекта «Молодежь и дети» при поддержке Фонда президентских грантов.

По информации пресс-службы Президентской платформы «Россия – страна возможностей»