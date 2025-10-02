В фокусе Собрания представителей нотариальных палат субъектов РФ﻿ — текущие задачи и перспективы развития

Приоритетные направления деятельности российского нотариата, изменения в законодательстве и актуальные законодательные новеллы обсудили на внеочередном Собрании представителей нотариальных палат субъектов РФ, которое прошло в Сочи 30 сентября 2025 года.

В преддверии собрания 29 сентября также состоялось заседание Правления Федеральной нотариальной палаты, на котором были проведены выборы на вакантную должность вице-президента ФНП. Татьяна Сопина, ранее занимавшая этот пост, в сентябре этого года в соответствии с законом сложила полномочия нотариуса по достижению предельного возраста. Вице-президентом была избрана нотариус г. Москвы Александра Игнатенко.

В ходе своего выступления на собрании президент ФНП Константин Корсик отметил, что нотариат со всей ответственностью выполняет задачи государственной значимости по оказанию помощи участникам СВО, членам их семей, а также действующей армии: «Это и наш профессиональный долг, и наша гражданская ответственность. Для того, чтобы помощь была более эффективной и адресной, мы активно сотрудничаем с Министерством обороны РФ, Госфондом „Защитники Отечества“, Комитетом семей воинов Отечества и другими организациями. Как на уровне Федеральной нотариальной палаты, так и на уровне нотариальных палат регионов».

Нотариусы не только предоставляют льготы участникам СВО и членам их семей, но и оказывают им бесплатную правовую помощь — более 455 тысяч бесплатных консультаций в год. Нотариусы всей страны также активно участвуют в организованной нотариальными палатами работе по сбору средств, закупке снаряжения и гуманитарных грузов, лекарств, волонтерской работе, помощи в госпиталях и так далее.

Стоит отметить и экспертную работу нотариата в части инициатив и проработки изменений и дополнений в действующее законодательство, направленных на усиление защиты прав военнослужащих и членов их семей.

Принятые в последние месяцы федеральные законы, затрагивающие компетенцию нотариата, отражают задачи, которые ставит перед государством проведение СВО, — подчеркнул глава Федеральной нотариальной палаты.

В частности, ряд недавно принятых новелл регулируют особенности применения наследственного права в отношении участников СВО и их родственников. Так, наследники участников СВО, пропустившие 6-месячный срок для принятия наследства, теперь в определенных случаях могут оформить его во внесудебном порядке. Кроме того, в силу вступил закон, позволяющий супругам погибших бойцов пользоваться их автомобилями до вступления в права наследования. В этой части также введены льготы на региональный тариф — соответствующее предложение было сформулировано Федеральной нотариальной палатой.

Из социально значимых новелл законодательства необходимо отметить и введение льготы при удостоверении договоров дарения недвижимого имущества в пользу членов семьи и близких родственников. Напомним, обязательная нотариальная форма для договоров дарения недвижимости между гражданами была введена в январе 2025 года.

Отдельно президент ФНП отметил развитие цифровых технологий нотариата: «Это направление всегда имело принципиальное значение. И вес его постоянно растет в силу объективной цифровизации процессов и новых требований к работе нотариуса».

Единой информационной системе нотариата в этом году исполнилось уже 11 лет. При этом все информационные технологии нотариата реализуются исключительно за счет собственных средств, без привлечения бюджетного финансирования. Подробный доклад о последних достижениях в части внедрения электронных технологий в нотариальную деятельность и актуальных цифровых разработках нотариата также представил директор ФЦИИТ Артур Хуснуллин.

Участниками собрания также была утверждена представленная членом Правления ФНП Галиной Николаевой программа социальной поддержки ФНП на 2026 год, а также принят ряд организационных решений по вопросам деятельности ФНП.

Завершающей частью мероприятия стала церемония награждения.

Почетную грамоту ФНП получила также Нотариальная палата Свердловской области, а президент палаты Ирина Перевалова награждена нагрудным знаком «За заслуги перед нотариатом» — за личный вклад в развитие нотариата Свердловской области. За высокий уровень организации и проведения Всероссийской спартакиады нотариусов в 2025 году почетными грамотами ФНП награждена нотариальная палата Пермского края и ее президент Ольга Мокрушина.

Благодарность ФНП была объявлена президенту Нотариальной палаты Запорожской области Наталье Бедновой — за вклад в развитие нотариата Запорожской области. Медалью «За многолетний добросовестный труд в нотариате» I степени награждена президент Московской областной нотариальной палаты Наталья Лобачева. Медаль «За многолетний добросовестный труд в нотариате» III степени вручена президенту Нотариальной палаты Удмуртской Республики Ларисе Пушиной.

Работа президентов нотариальных палат субъектов РФ продолжится в формате образовательных семинаров, которые пройдут в Сочи с 1 по 3 октября и будут посвящены актуальным вопросам нотариальной деятельности. В рамках семинаров выступят представители таких ведомств, как Росфинмониторинг и Роскомнадзор, высшей школы и эксперты нотариального сообщества.

источник: Нотариальная палата города Севастополя