В Форосе началось восстановление пострадавшей от атаки ВСУ школы
фото: © РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

В Форосе началось восстановление пострадавшей от атаки ВСУ школы

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 10:25 23.09.2025

Работы по восстановлению школы в поселке Форос, пострадавшей в результате воскресной атаки украинских беспилотников, стартуют уже во вторник, 23 сентября. Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко. По ее словам, все необходимые проверки территории завершены, специалисты убедились в безопасности объекта и готовы приступить к ремонту.

Уже буквально с сегодняшнего дня мы приступаем к восстановлению школы. Мы понимаем, что дроны, помимо взрывчатки, могут еще нести в себе поражающие элементы, которые могут не взорваться. Все эти мероприятия (проверки – ред.) завершены, поэтому мы можем приступать. Сейчас главная задача восстановить учебный процесс и восстановить школу, – подчеркнула Павленко.

Она напомнила, что в воскресенье поселок пережил сразу несколько налетов дронов. Уже после первых взрывов на месте работали спасатели МЧС, медики и сотрудники правоохранительных органов, а жители проявили сплоченность и взаимовыручку.

За каждой профессией стоят простые люди, от водителей скорой помощи до врачей, медиков, которые в буквальном смысле уже под огнем второго удара оказывали медицинскую помощь людям. Это спасатели нашего МЧС, сотрудники МВД. Это все те, кто прибыли на место первые. Наши ребята из «Барс-Крым», которые были со мной рядом также. Все большие молодцы. Наш народ непобедим, – сказала она.

Напомним: три человека погибли и 16 ранены в поселке Форос в результате воскресной атаки украинских беспилотников на Крым и Севастополь, сообщил в понедельник глава РК Сергей Аксенов. Министерство иностранных дел Беларуси подтвердило, что среди пострадавших при атаке ВСУ на Форос в Крыму есть двое граждан страны. По данным главы администрации Ялты Янины Павленко, предварительная сумма ущерба превышает 18 миллионов рублей. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте.

источник: РИА Новости Крым 

Просмотры: 3

0 комментариев
