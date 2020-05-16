В Форосе начаты работы по реконструкции набережной

В Форосе работы по реконструкции набережной инициировали депутат Ялтинского городского совета Юрий Ломенко и небезразличные предприниматели-патриоты. Отметим, что в удовлетворительном состоянии Форосскую набережную последний раз видели ещё во времена Советского Союза.

На протяжении многих лет в посёлке фактически не было набережной. Более или менее благоустроенные места для отдыха и прогулок находятся на территории санаториев. В период проведения предвыборной кампании и сбора наказов избирателей люди неоднократно обращались к нам с просьбой, касающейся благоустройства набережной. Большинство жителей посёлка занимаются сдачей жилья и на этом зарабатывают, а отдыхающие едут к нам ради моря, поэтому набережная крайне необходима посёлку, — цитирует пресс-служба Ялтинского городского совета депутата.

Чтобы ускорить процесс реконструкции и благоустройства стратегически важного объекта, Юрием Ломенко были изысканы собственные средства и найдены альтернативные источники финансирования.

Безусловно, пожелания людей по данному вопросу мы включили в список наказов избирателей, но мы прекрасно понимали, что это займёт время и пошли немного другим путём. Удалось собрать определённый круг неравнодушных людей, которые вместе со мной за свои средства готовы привести Форосскую набережную в нормальный вид. Протяжённость благоустроенного объекта составит 150 метров. Ещё 100 метров находятся в аренде у предпринимателя, — отметил депутат.

По мнению Юрия Ломенко, новый объект получится современным и максимально комфортным для людей. Прежде всего территорию выровняют, заасфальтируют или выложат плиткой. Зону отдыха планируют разместить на деревянном покрытии. По всей набережной проведут новое современное освещение, а камни, валуны и скалы, находящиеся в воде, украсят при помощи лазерной подсветки. Появятся зоны для прогулок, будут установлены скамейки. По правилам техники безопасности везде установят перила. Кроме того, будет проведён ремонт всех бун с обустройством на них спусков в море.

Хочу обратить внимание на то, что строительные и ремонтные работы будут проводиться до того момента, пока в республике официально не закончится режим самоизоляции. Как только он завершится, мы остановим работы и продолжим их уже осенью. Со временем в Форосе появится новый интересный объект, привлекающий туристов, — заявил Юрий Ломенко.

фото: пресс-служба Ялтинского городского совета