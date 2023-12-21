В Форосе открыли Новогоднюю ёлку

Всех присутствующих с наступающим Новым годом поздравили руководитель Форосского территориального органа Мария Романова, депутаты Ялтинского городского совета Александр Григориади и Виталий Шарапов, руководитель футбольного клуба «Зенит-Чемпионика» Евгений Вяткин. Гости праздника вместе с Дедом Морозом вручили детям сладкие подарки.
По информации Екатерины Дёминой (Отдел информационной политики Администрации города Ялта)
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С тегами: праздники в Крыму