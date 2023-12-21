Прямо сейчас:
Главная | Культура Крыма | Праздники в Крыму | В Форосе открыли Новогоднюю ёлку
актуально в республике
В Форосе открыли Новогоднюю ёлку

В Форосе открыли Новогоднюю ёлку

Опубликовал: КрымPRESS в Праздники в Крыму 13:06 21.12.2023

Новогодняя ёлка в Форосе расположилась на площади 8 платанов На праздник к маленьким и большим жителям поселка пришли Дед Мороз, Снегурочка, сказочные персонажи. Детей порадовали веселыми играми, хороводом, и, конечно же, зажжением огней на красавице ёлочке.

Всех присутствующих с наступающим Новым годом поздравили руководитель Форосского территориального органа Мария Романова, депутаты Ялтинского городского совета Александр Григориади и Виталий Шарапов, руководитель футбольного клуба «Зенит-Чемпионика» Евгений Вяткин. Гости праздника вместе с Дедом Морозом вручили детям сладкие подарки.

Узнайте больше:  Кому в Симферополе Святой Николай принес ключи от новых квартир

По информации Екатерины Дёминой (Отдел информационной политики Администрации города Ялта)

Просмотры: 16

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: праздники в Крыму

Комментарии для сайта Cackle
праздники в Крыму
Включайтесь в обсуждение:
<br>
КрымPRESS - ВКонтакте
КрымPRESS - Дзен
Trlegram

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2023гг.