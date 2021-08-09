В Форосе отремонтируют санаторий «Южный»

Главгосэкспертиза России повторно провела проверку достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта главного корпуса санатория «Южный» в Форосе. По итогам проведения государственной экспертизы выдано положительное заключение.
Год назад Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение по результатам проверки достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта лечебного корпуса санатория. На этот раз эксперты проверили смету капитального ремонта главного корпуса – разноэтажного здания общей площадью 40 000 кв.м. Он состоит из двух трехэтажных и одного двухэтажного блока, объединенных переходами. Согласно проекту здесь будет произведен ремонт металлоконструкций запотолочного пространства, металлического ограждения кровли и лестниц. Также планируется восстановление фундамента для козырька и лестницы входной группы, ремонт ребристых плит покрытия. Проектом предусмотрены и другие необходимые работы, — сообщили в пресс-службе ведомства.
Финансирование планируется осуществлять полностью за счет средств федерального бюджета. Проектную документацию подготовило ООО «ТехПроект».
СПРАВКА:
Санаторий располагается на мысе Ай-Юри, в самой южной точке Крыма, недалеко от знаменитого Форосского парка, основанного в 1887 году чаеторговцем Кузнецовым. «Южный», построенный в 1979 году, сегодня принадлежит Министерству финансов Российской Федерации и располагает собственным парком площадью 17 гектаров, где для отдыхающих проложены терренкуры. Санаторий предназначен для лечения заболеваний дыхательных органов, сердечно-сосудистой системы и системы кровообращения.
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