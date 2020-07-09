В Форосе ремонтируют глубоководный выпуск очистных сооружений

В Форосе работы по ремонту канализационно-очистных сооружений в Форосе в рамках Федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2022 года» начались в 2019-м году и по срокам должны были завершиться в 2021-м, однако по заверению подрядчика, он сможет завершить капремонт до конца текущего года.

Общая стоимость ремонта – 124 миллиона рублей. Далее у нас запроектирована реконструкция самих канализационно-очистных сооружений Фороса, предельный лимит финансирования составит порядка 800 миллионов рублей, — цитирует Отдел информационной политики Администрации города Ялта министра строительства и архитектуры Крыма Михаила Храмова.

По словам чиновника, уже получено положительное заключение экспертизы по проектной документации. Сами строительные работы, заявил глава крымского Минстроя, должны начаться уже в следующем году и завершиться 2022-м.

В перспективе же капитальный ремонт должен быть проведён на всех канализационно-очистных сооружениях муниципального образования.

Без современных канализационно-очистных сооружений курорт не только не сможет развиваться, он не сможет жить. Поэтому, безусловно, мы все ждём окончания работ на этом объекте, — отмечает глава администрации Ялты Иван Имгрунт.

фото: Отдел информационной политики Администрации города Ялта