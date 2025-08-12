В ФСБ рассказали, как не стать жертвой обмана украинских спецслужб

ФСБ дала рекомендации, как не стать жертвой обмана украинских спецслужб, которые сперва по телефону пытаются лишить граждан имущества, а затем толкают на исполнение терактов.

Во-первых, в самом начале разговора под любым предлогом — спешка, занятость — говорите: „Я перезвоню через минуту, не могу говорить“ или „Вас не слышно, я сейчас перезвоню“, а затем сбрасываете и перезваниваете на номер, с которого вам звонили, — посоветовал оперативник ФСБ, его слова приводит ТАСС.

По его словам, в большинстве случаев после перезвона телефонную трубку берут совершенно другие люди, так как в преступных схемах используются программы подмены телефонных номеров, и обратный звонок идет уже к настоящему владельцу телефонного номера.

Во-вторых, если вам предлагают так называемую безопасную работу, обращайте внимание на обещания, потрясающие своей щедростью, как в финансовом отношении, так и в предоставлении услуг в качестве вида на жительство в другом государстве и тому подобное. В таких случаях необходимо попросить у собеседника заведомо невыполнимые услуги и проверить реакцию.

Также обращаем внимание лиц, работающих в сфере перевозки и доставки. Имеется целая серия фактов использования спецслужбами Украины курьеров и работников логистических фирм втемную, то есть в случае, когда исполнитель не подозревает, что он является невольным исполнителем теракта, — добавили в ФСБ.

В настоящее время фиксируется новый виток телефонного и онлайн-мошенничества, когда злоумышленники действуют не только с целью хищения денег, но и пытаются вовлечь граждан в деятельность, угрожающую безопасности страны, говорит член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин.

Использование технологий подмены номеров делает такие звонки особенно правдоподобными, поэтому первый совет — проверить звонящего обратным вызовом — действительно важен. Это простой, но эффективный способ убедиться, что на другом конце линии действительно тот, за кого себя выдают, — отметил депутат.

Особое внимание стоит уделить попыткам вербовки под видом «выгодной работы» или «помощи в получении ВНЖ». Такие предложения часто обещают невозможное — быстрые крупные выплаты, оформление документов за границей без формальностей, помощь в решении проблем с законом.

Запросить у собеседника явно невыполнимое условие — хороший способ вывести его на чистую воду, так как мошенники не смогут внятно объяснить, как это реализовать, — добавил Немкин.

Отдельный риск связан с так называемыми «невольными исполнителями» преступлений. Курьеры, водители, работники доставки могут не подозревать, что перевозят опасные предметы или участвуют в подготовке теракта. В этой связи важно, чтобы логистические компании усиливали внутренний контроль, а сотрудники всегда проверяли содержимое грузов и данные отправителей.

Главное правило — помнить, что настоящие сотрудники ФСБ, МВД, прокуратуры или Следственного комитета никогда не будут ставить задачи через мессенджеры, звонки или соцсети. Все процессуальные действия проводятся официально, с личным приглашением в отдел. Любое телефонное поручение, особенно связанное с финансами или перемещением грузов, должно рассматриваться как потенциально опасное и немедленно проверяться через официальные контакты, — заключил парламентарий.

источник: пресс-служба депутата Государственной Думы РФ Антона Немкина

