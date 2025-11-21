В г. Саки — авария на магистральной трубе теплоснабжения. Дома без отопления. Когда завершат ремонт?

Авария на магистральной трубе теплоснабжения в г. Саки произошла в пятницу, восстановительные работы планируется завершить до вечера субботы. Об этом сообщила глава администрации Юлия Предыбайло.
Уважаемые жители города Саки! Произошла авария на магистральной трубе теплоснабжения. Восстановление подачи отопления планируется 22 ноября 2025 до 19:00, — написала она в своем Telegram-канале.
На месте аварии работают специалисты и профильные службы, добавила градоначальник.
источник: РИА Новости Крым
