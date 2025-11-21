Узнайте больше: Эксперты: со второй декады декабря в России начнётся рост заболеваемости гриппом

Уважаемые жители города Саки! Произошла авария на магистральной трубе теплоснабжения. Восстановление подачи отопления планируется 22 ноября 2025 до 19:00, — написала она в своем Telegram-канале.

Авария на магистральной трубе теплоснабжения в г. Саки произошла в пятницу, восстановительные работы планируется завершить до вечера субботы. Об этом сообщила глава администрации Юлия Предыбайло.

В г. Саки — авария на магистральной трубе теплоснабжения. Дома без отопления. Когда завершат ремонт?

