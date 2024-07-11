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В г. Саки по горячим следам задержали подозреваемого в поджоге автомобиля

В г. Саки по горячим следам задержали подозреваемого в поджоге автомобиля

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия 20:28 11.07.2024

В МО МВД России «Сакский» обратился 35-летний местный житель с заявлением о возгорании его автомобиля.

На место происшествия незамедлительно выехали сотрудники следственно-оперативной группы. В ходе осмотра специалистами установлено, что автомобиль подожгли. Предпринятые меры розыска позволили оперативникам установить подозреваемого. В тот же день сотрудники патрульно-постовой службы полиции задержали злоумышленника. Им оказался 59-летний местный житель. Мужчина признал свою вину и пояснил, что бросил окурок сигареты в багажник автомобиля по причине того, что находился в состоянии алкогольного опьянения и транспортное средство ему мешало, — отмечают в пресс-службе МВД России в Крыму. 

В г. Саки по горячим следам задержали подозреваемого в поджоге автомобиля В г. Саки по горячим следам задержали подозреваемого в поджоге автомобиля В г. Саки по горячим следам задержали подозреваемого в поджоге автомобиля В г. Саки по горячим следам задержали подозреваемого в поджоге автомобиля

Следственным отделом МО МВД России «Сакский» по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 167 УК РФ «Умышленное уничтожение или повреждение имущества». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание до 5 лет лишения свободы. Мужчина задержан в порядке ст. 91 УПК РФ.

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Сотрудники полиции напоминают: если вы обладаете информацией о совершенных или готовящихся преступлениях, незамедлительно сообщите об этом в полицию по телефону 102, который работает круглосуточно.

источник: пресс-служба МВД по Республике Крым

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