В г. Саки по горячим следам задержали подозреваемого в поджоге автомобиля

Следственным отделом МО МВД России «Сакский» по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 167 УК РФ «Умышленное уничтожение или повреждение имущества». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание до 5 лет лишения свободы. Мужчина задержан в порядке ст. 91 УПК РФ.

Сотрудники полиции напоминают: если вы обладаете информацией о совершенных или готовящихся преступлениях, незамедлительно сообщите об этом в полицию по телефону 102, который работает круглосуточно.

источник: пресс-служба МВД по Республике Крым