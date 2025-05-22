В г. Саки раскрыли мошенничество. По горячим следам

При выезде на место происшествия полицейские изъяли две купюры номиналом 2 тысячи и две купюры номиналом 1 тысяча рублей, которые по невнимательности продавец принял за настоящие. Всего покупатель приобрел товар на 13 тысяч рублей, из которых только 7 тысяч оказались подлинными. По горячим следам сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого. Им оказался 45-летний житель одного из сел Сакского района, который под тяжестью улик признался в содеянном. В доме подозреваемого полицейские обнаружили приобретенные в магазине товары и изъяли их. Сотрудниками отдела дознания МО МВД России «Сакский» возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (Мошенничество). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет, — сообщили в пресс-службе МВД России в Крыму.