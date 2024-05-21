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В г. Саки задержали подозреваемого в поджоге грузового автомобиля
фото: пресс-служба МВД России в Крыму

В г. Саки задержали подозреваемого в поджоге грузового автомобиля

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия 14:32 21.05.2024

В МО МВД России «Сакский» было зарегистрировано сообщение о возгорании грузового автомобиля в прибрежной зоне г. Саки. Выехавшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что был совершен поджог транспортного средства, который принадлежит частной компании.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили и задержали подозреваемого в совершении преступления. Им оказался ранее судимый 39-летний житель Сакского района. Мужчина дал признательные показания и рассказал, что работал водителем в данном частном предприятии и был уволен после совершения им ДТП на служебном грузовом автомобиле, в результате нарушения Правил дорожного движения. Суд обязал гражданина выплатить денежную компенсацию на ремонт грузовика. Подозреваемый затаил обиду на руководство предприятия и из мести поджег транспортное средство, — сообщили в пресс-службе МВД России в Крыму. 

Полицейские установили, что злоумышленник прибыл ночью на своей машине на место парковки частной компании, облил бензином салон грузового автомобиля и поджог. При этом подозреваемый сам получил ожоги лица, что послужило еще одним доказательством причастности злоумышленника к преступлению.

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Следственным отделом МО МВД России «Сакский» по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 167 УК РФ «Умышленное уничтожение или повреждение имущества». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание до 5 лет лишения свободы. В отношении мужчины избрана мера пресечения – подписка о невыезде.

источник: пресс-служба МВД по Республике Крым

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