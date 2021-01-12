В Гагаринском районе Севастополя началось строительство нового детского сада

Новый детский сад на улице Героев Бреста будет рассчитан на 220 мест. Об этом сегодня в ходе контроля начала строительных работ рассказал директор Департамента капитального строительства Севастополя Илларион Гапицонов.

Детский сад будет рассчитан на 12 групп для детей в возрасте от 1,5 до 7 лет. Здание детского сада будет состоять из двух этажей. В состав групповой ячейки войдут игровые комнаты, раздевалка, спальня, буфет. Также дополнительные помещения: физкультурный и музыкальный залы, медицинский блок, универсальное кружковое помещение. Детский сад будет оборудован всем необходимым для удобства маломобильных групп населения. Подрядчиком выступает наше государственное подведомственное учреждение АО «Севастопольстройпроект, – отметил Гапицонов.

На территории дошкольного образовательного учреждения предусмотрены игровые площадки с теневыми навесами, спортивные площадки, навес для колясок. Площадки планируется оснастить игровым оборудованием и малыми архитектурными формами.

Сейчас на объекте ведутся работы по устройству котлована здания, обустройству строительной площадки. В ближайшее время приступим к устройству свайного поля в связи с определенными сложностями грунтов. Далее – подготовка основания и уже возведение детского сада. Срок окончания работ – конец 2021 года, – сообщил генеральный директор АО «Севастопольстройпроект» Александр Зайцев.

В Севастополе также началось строительство детсадов: на улице Хрусталева, в районе 5-го км Балаклавского шоссе, в бухте Казачей и в поселке Кача. Также ведется строительство детских садов на улице Горпищенко и Шевченко, которые смогут принять еще порядка 1500 детей.

Фото и материалы: пресс-служба правительства Севастополя.