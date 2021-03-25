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В Гагаринском районе Севастополя починили магистральный водовод
Фото: sev.gov.ru

В Гагаринском районе Севастополя починили магистральный водовод

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Севастополя 21:45 25.03.2021

По информации правительства Севастополя, в 18:00  завершились работы по устранению аварии на магистральном водоводе.

Сотрудники «Водоканала» оперативно заменили 6 метров чугунной трубы, которая эксплуатируется порядка 50 лет. На данный момент началось восстановление схемы водоснабжения и заполнение системы, после чего водоснабжение будет полностью восстановлено, — отметили в городском правительстве.

https://crimeapress.info/v-sevastopole-avarija-na-magistralnom-vodovode-bez-vody-desjatki-domov/ Напомним, сегодня утром из-за аварии на магистральном водопроводе было временное ограничение подачи воды в Гагаринском районе Севастополя.

В Гагаринском районе Севастополя починили магистральный водовод

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