В Гагаринском районе Севастополя починили магистральный водовод

По информации правительства Севастополя, в 18:00 завершились работы по устранению аварии на магистральном водоводе.

Сотрудники «Водоканала» оперативно заменили 6 метров чугунной трубы, которая эксплуатируется порядка 50 лет. На данный момент началось восстановление схемы водоснабжения и заполнение системы, после чего водоснабжение будет полностью восстановлено, — отметили в городском правительстве.

https://crimeapress.info/v-sevastopole-avarija-na-magistralnom-vodovode-bez-vody-desjatki-domov/ Напомним, сегодня утром из-за аварии на магистральном водопроводе было временное ограничение подачи воды в Гагаринском районе Севастополя.