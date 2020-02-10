В Гагаринском районе Севастополя при пожаре погиб человек

Пожар в Гагаринском районе Севастополя произошёл сегодня днём. В Службу спасения сообщение о ЧП в одном из частных домовладений СТ «Связист» поступило в 16:36.

По прибытию подразделений пожарно-спасательной части к месту происшествия было установлено, что горит одноэтажный жилой дом. После вскрытия входной двери и проникновения звеном ГДЗС в помещение, был обнаружен один пострадавший. Сотрудниками скорой помощи на месте установлен факт его гибели. Площадь пожара составила 25 квадратных метр. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа, в которую вошли сотрудники ГУ МЧС России по городу Севастополю, полиции и следственного комитета РФ. Также к месту происшествия были вызваны сотрудники службы «104». Благодаря своевременному реагированию, слаженной и профессиональной работе спасателей локализовать пожар удалось в 16:53. Ликвидация открытого 17:08 Полная ликвидация возгорания произведена в 18:06, — сообщили детали ЧП в пресс-службе ГУ МЧС России в Севастополе.

Всего к ликвидации пожара привлекалось от МЧС России: 12 человек личного состава и 3 единицы техники.

фото: пресс-служба ГУ МЧС России в Севастополе