В Гагаринском районе Севастополя обсуждают новые территории для благоустройства

В Севастополе идёт реализация федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жильё и городская среда», инициированного Президентом Владимиром Путиным. Жители ежегодно принимают участие в голосовании, чтобы определить территории, которые будут благоустроены в следующем году. Так, общественные пространства, которые севастопольцы выберут в 2024 году, будут благоустроены в 2025-м. А в этом году приведут в порядок территории, победившие в голосовании 2023 года.

Сегодня и. о. заместителя губернатора Евгений Горлов совместно с представителями департамента городского хозяйства Севастополя и управляющей компании «Гагаринского района – 2» встретились с севастопольцами, проживающими вблизи территории между домами № 26 и 32 на проспекте Октябрьской Революции, которая в прошлом году победила в голосовании. Здесь сейчас нет места для отдыха, но уже очень скоро пространство преобразится.

Проект благоустройства территории будет обсуждаться с местными жителями – это одна из ключевых позиций федерального проекта, то есть люди решают, что им нужнее здесь – детские, спортивные площадки, благоустроенная парковка или всё вместе. Ещё раз повторюсь: все вопросы благоустройства будут обсуждаться с вами. Обязательно при благоустройстве здесь будут предусмотрены озеленение, комфортная пешеходная сеть и освещение, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя Евгения Горлова.

По итогам прошлогоднего голосования в Севастополе будут благоустроены 10 общественных пространств – по одному в каждом муниципальном округе:

1. Сквер у Центрального рынка на улице Одесской, 3 – Ленинский муниципалитет.

2. Зелёная зона между домами № 26 и 32 на проспекте Октябрьской Революции – Гагаринский муниципалитет.

3. Сквер у мемориала «Погибшим односельчанам» на улице Софьи Перовской, 10а в посёлке Любимовка – Нахимовский муниципалитет.

4. Зелёная зона в районе дома № 5а на улице Сумской в селе Хмельницком – Балаклавский муниципалитет.

5. Территория между домами № 31 и 35 на улице Центральной в селе Родном – Терновский муниципалитет.

6. Зелёная зона в районе дома № 2 на улице Юбилейной в селе Фронтовом – Верхнесадовский муниципалитет.

7. Территория в районе дома № 7 на улице Шевкопляса – Инкерман.

8. Сквер вокруг пруда «Зеленуха» на улице Ивана Пахомова в селе Орлином – Орлиновский муниципалитет.

9. Общественная территория вблизи спортивной площадки в районе дома № 24 на улице Ветвистой в посёлке Солнечном – Андреевский муниципалитет.

10. Территория у Дома культуры в селе Вишнёвом – Качинский муниципалитет.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя