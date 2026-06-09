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В Гагаринском районе Севастополя выявили нарушения в работе предприятий, изготавливающих продукты
фото: пресс-служба прокуратуры Севастополя

В Гагаринском районе Севастополя выявили нарушения в работе предприятий, изготавливающих продукты

Опубликовал: КрымPRESS в Прокуратура Крыма и Севастополя 15:51 09.06.2026

Прокуратура Гагаринского района совместно со специалистами Азово-Черноморского межрегионального управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору провела проверку исполнения требований законодательства о качестве и безопасности пищевых продуктов и о ветеринарии.

Установлено, что 2 предприятия города, осуществляющие деятельность в сфере переработки и консервирования рыбы, ракообразных и моллюсков, а также производства маргариновой продукции работают с нарушениями Санитарных правил.

Без оформления ветеринарных сопроводительных документов выявлено более 12 кг сухого молока и 5 кг рыбной продукции. Кроме того, 715 кг пищевой продукции оказалась без маркировки, содержащей информацию о дате выработке, установленных сроках годности, условиях хранения и производителе.С целью устранения нарушений прокуратура района в адрес руководителей предприятий внесла 2 представления, — сообщили в пресс-службе ведомства. 

По материалам проверки возбуждено 3 дела об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 10.6 (нарушение ветеринарно-санитарных правил) и ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ (нарушение требований технических регламентов).

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Ход устранения нарушений находится на контроле прокуратуры района.

источник: пресс-служба прокуратуры города Севастополя

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