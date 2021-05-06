В галерее White Gallery в Гурзуфе презентовали выставку Андрея Шатилова «ПИПЛ/НЕПРОСТЫЕ КАРТИНЫ»

Выставка московского художника Андрея Шатилова в галерее White Gallery (пгт Гурзуф, ул.Ялтинская 12-а, Шато Лувр), стартовав 4 мая, завершится 30 июня.

Андрей Шатилов, хоть и родился после расцвета соц-арта, сумел впитать парадигму этого направления, сочетая в своих работах реалистический подход к живописи и бунтарство постмодернизма. Работы Шатилова успешно соединяют в себе элементы массовой культуры и, в то же время, изучают глубинные аспекты человеческого бытия. Используя лучшие традиции русской академической школы живопили и элементы поп-культуры, художник погружает нас в проблематику вопросов, которые волновали человечество столетиями. Парадоксальность сюжетов, выстроенных на основе общеизвестных произведений маскульта советского периода, смешение пространства, времени, исторических и ностальгических реминисценций не затуманивает своей эффектностью прочтение главной идеи представленных на выставке произведений — идеи общенародных культурных кодов и самоидентификации, — отмечают организаторы события.

Выставка «ПИПЛ/НЕПРОСТЫЕ КАРТИНЫ» — это собрание актуальных картин художника, созданных за последние годы. Работы впервые демонстрируются в Крыму.

Андрей Шатилов родился в 1987 г. в городе Ахтубинске. В 2006 году он с отличием закончил филиал Астраханского художественного училища им. П. А. Власова по специальности ДИЗАЙН и переехал жить в Волгоград, где поступил в Институт Художественного образования Волгоградского Педагогического университета на специальность ГРАФИКА.

Первая выставка Андрея состоялась в 2010 году в ВГСПУ. Уже тогда Андрей приобрёл имидж серьёзного, философствующего художника, прекрасно владеющего портретным мастерством. В том же году первый успех не заставил себя долго ждать — Шатилов стал лауреатом Международного конкурса живописи, посвящённого 140-летию И. А. Бунина. Потом были такие конкурсы как «Артмомент», «ЮгАртмолодость», «Молфест» и ряд других региональных конкурсов и фестивалей. В 2017 году Андрей стал победителем Всероссийского конкурса современного искусства молодых художников «Муза должна работать-2017».

Сейчас Андрей работает в Москве, является участником крупных международных выставок и ярмарок, работы находятся в коллекциях в России и за рубежом. Его персональные выставки: «Истории» в галерее «Ц», «Знакомые лица» под эгидой Vagabond gallery, «Обществознание» в арт-пространстве Смола и многие другие неизменно пользуются успехом у любителей современного искусства.

Галерея современного искусства WHITE GALLERY ( www.whitegallery.art ) открылась в Гурзуфе в 2019 г. Галерея знакомит жителей и гостей Крыма с работами современных художников – как российских, так и зарубежных. В коллекции галереи картины, арт-объекты, работы с дополненной реальностью.