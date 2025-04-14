В Гаспре наладили пошив водонепроницаемых и недоступных для тепловизора антидроновых одеял

Однажды я решила усовершенствовать изделия и между двух слоёв ткани вложила подложку от ламината (фольгу), а коллеги подсказали – так можно делать антидроновые одеяла. В магазине, где заказывали ткань, узнали, для каких целей, и сделали скидку. Так процесс был запущен, — рассказала Анна Цыпляева и добавила, что сначала они работали дома, а потом на помощь пришёл депутат Ялтинского горсовета, основатель и руководитель проекта «Армия ЮБК» Сергей Епик.

С 2018 года я помогаю жителям Донбасса, а с началом СВО регулярно при содействии неравнодушных местных жителей, предпринимателей, собираю и доставляю помощь нашим воинам на фронт. После того, как к нам обратилась Анна, при содействии Администрации города Ялта подобрано помещение, в котором был оборудован пошивочный цех, закуплены материалы, раскройный стол, швейные машинки. Теперь мастерицы за два дня изготавливают больше 20 одеял, — сообщил Сергей Епик и уточнил, что в тестовом режиме 6 единиц отправлено на Херсонщину, столько же на Запорожье, и уже есть новые заявки.

В планах у швейной роты наладить производство тактических носилок, а также антидроновых пончо – они многофункциональны и идеально подойдут для дозорных и разведчиков. В очередной раз благодарю всех, кто каждый день, помогая фронту, приближает нашу Победу, — подытожила глава администрации Ялты Янина Павленко.