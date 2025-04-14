Прямо сейчас:
Главная | Актуально | В Гаспре наладили пошив водонепроницаемых и недоступных для тепловизора антидроновых одеял
Новости Республики
В Гаспре наладили пошив водонепроницаемых и недоступных для тепловизора антидроновых одеял
фото: пресс-служба администрации Ялты

В Гаспре наладили пошив водонепроницаемых и недоступных для тепловизора антидроновых одеял

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 12:34 14.04.2025

Гаспринская «швейная рота» в течение двух дней способна изготовить до 20 антидроновых одеял, в планах — наладить производство тактический носилок и антидроновых пончо.

Настоящая швейная рота развернула свои силы на ЮБК. В Гаспре налажен пошив антидроновых одеял – водонепроницаемых и недоступных для тепловизора. Здесь местные мастерицы шьют разные одеяла в зависимости от запросов. Одним – маленькие и облегчённые, другим – со специальными петлями, чтобы при необходимости трансформировать в навес, — сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко.

Она также уточнила, что идея возникла у местной жительницы Анны Цыпляевой, которая и раньше помогала фронту – шила адаптивную одежду для раненых.

Однажды я решила усовершенствовать изделия и между двух слоёв ткани вложила подложку от ламината (фольгу), а коллеги подсказали – так можно делать антидроновые одеяла. В магазине, где заказывали ткань, узнали, для каких целей, и сделали скидку. Так процесс был запущен, — рассказала Анна Цыпляева и добавила, что сначала они работали дома, а потом на помощь пришёл депутат Ялтинского горсовета, основатель и руководитель проекта «Армия ЮБК» Сергей Епик. 

С 2018 года я помогаю жителям Донбасса, а с началом СВО регулярно при содействии неравнодушных местных жителей, предпринимателей, собираю и доставляю помощь нашим воинам на фронт. После того, как к нам обратилась Анна, при содействии Администрации города Ялта подобрано помещение, в котором был оборудован пошивочный цех, закуплены материалы, раскройный стол, швейные машинки. Теперь мастерицы за два дня изготавливают больше 20 одеял, — сообщил Сергей Епик и уточнил, что в тестовом режиме 6 единиц отправлено на Херсонщину, столько же на Запорожье, и уже есть новые заявки.

В планах у швейной роты наладить производство тактических носилок, а также антидроновых пончо – они многофункциональны и идеально подойдут для дозорных и разведчиков. В очередной раз благодарю всех, кто каждый день, помогая фронту, приближает нашу Победу, — подытожила глава администрации Ялты Янина Павленко. 

источник: Отдел информационной политики Администрации города Ялта

Узнайте больше:  Каждый второй крымчанин поддерживает идею разрешить несовершеннолетним работать в выходные во время каникул
голоса
Оцените материал
Просмотры: 15

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами: Крым и Донбасс

Крым и Донбасс
реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.

0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x