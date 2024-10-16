В Гаспре завершают благоустройство площадки для игры в петанк

Для Ялты этот проект пилотный. Его суть проста: инициативная группа горожан предлагает, к примеру, территорию под благоустройство, победителей определяет онлайн голосование. 5% работ оплачивают они, 95% – город. При этом общая сумма не должна превышать двух миллионов рублей, а пользоваться результатами реализации проекта могут все желающие, — сообщил начальник финансового департамента Администрации города Ялта Пётр Гаврилов.

Всего поступило более двух десятков идей на общую сумму почти 34 миллиона, в результате первичного отбора и онлайн-голосования на сайте через «Госуслуги» было отобрано 6, а к конечной реализации принято 4 проекта — все будут завершены до конца года.

Не останавливаемся! В декабре, после утверждения бюджета на 2025-2027 годы, конкурсная комиссия сможет вновь открыть приём заявок. Следите за анонсами, друзья и предлагайте свои идеи, — в свою очередь отметила заместитель главы администрации Ялты Янина Павленко.

источник: Отдел информационной политики Администрации города Ялта