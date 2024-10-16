В Гаспре завершают благоустройство площадки для игры в петанк

В рамках проекта «Активный горожанин» (инициативное бюджетирование) завершается благоустройство площадки для игры в петанк, ещё 3 объекта, реализуемых в рамках данного проекта будут закончены до конца года.
Случайно попалась на глаза заметка о старте проекта «Активный горожанин», подготовили и подали документы. Огромная благодарность администрации за то, что, допустили к конкурсу, и ялтинцам — за то, что поддержали. Мы заняли второе место и началась реализация, — сообщил председатель федерации петанка города Ялта Пётр Соболев и уточнил, что в ходе работ по благоустройству площадки была полностью расчищена территория, завершается обустройство павильона с раздевалками и хозпомешениями, впереди — дополнительная отсыпка.
Он также добавил, что члены федерации петанка не только контролируют работы, но и непосредственно в них участвуют, при этом тренировочно-соревновательный процесс не останавливается.
Еще один объект, который реализуется в рамках проекта «Активный гражданин» — строительство модульного комплекса для оказания помощи людям, которые оказались в сложной жизненной ситуации — его возводят на Ломоносова, 27, где в настоящее время проходит раздача горячего питания нуждающимся, а в дальнейшем они там смогут не только получить еду, но и принять душ, получить сезонную одежду, а также проконсультироваться с психологом и юристом. Первых посетителей комплекс должен принять в начале следующего года. Также до конца года в Гурзуфе и Ялте в рамках данного проекта должны благоустроить по одному двору.
Для Ялты этот проект пилотный. Его суть проста: инициативная группа горожан предлагает, к примеру, территорию под благоустройство, победителей определяет онлайн голосование. 5% работ оплачивают они, 95% – город. При этом общая сумма не должна превышать двух миллионов рублей, а пользоваться результатами реализации проекта могут все желающие, — сообщил начальник финансового департамента Администрации города Ялта Пётр Гаврилов.
Всего поступило более двух десятков идей на общую сумму почти 34 миллиона, в результате первичного отбора и онлайн-голосования на сайте через «Госуслуги» было отобрано 6, а к конечной реализации принято 4 проекта — все будут завершены до конца года.
Не останавливаемся! В декабре, после утверждения бюджета на 2025-2027 годы, конкурсная комиссия сможет вновь открыть приём заявок. Следите за анонсами, друзья и предлагайте свои идеи, — в свою очередь отметила заместитель главы администрации Ялты Янина Павленко.
источник: Отдел информационной политики Администрации города Ялта
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