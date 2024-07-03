Прямо сейчас:
Главная | Актуально | В ГД считают: США разрешением ударов по Крыму раздувают конфликт на Украине
актуально в республике
В ГД считают: США разрешением ударов по у раздувают конфликт на Украине
фото: © Пресс-служба Госдумы РФ/ ТАСС

В ГД считают: США разрешением ударов по Крыму раздувают конфликт на Украине

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 10:37 03.07.2024

Разрешение руководства США на удары по российскому Крыму свидетельствует о масштабной вовлеченности Вашингтона в конфликт на Украине. Об этом в беседе с ТАСС заявил член комитета по безопасности и противодействию коррупции, депутат Госдумы от Республики Крым Михаил Шеремет.

Ранее пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер на брифинге заявил, что власти США считают допустимым нанесение ударов по Крыму американским вооружением. На уточняющий вопрос о позиции Пентагона по Крыму Райдер заявил, что, по мнению США, «Крым является частью Украины».

Это говорит о масштабной вовлеченности США и умышленном с их стороны дальнейшем раздувании конфликта с целью перевода его в полномасштабную войну с терпящей крах украинской хунтой, — заявил Шеремет.

По его мнению, Вашингтон заинтересован в глобальных потрясениях на Европейском континенте, чтобы отвлечь внимание простых американцев от собственного надвигающегося политического сценария, ведущего к гражданскому противостоянию в Новом Свете.

С этой целью им нужна большая кровь и трагедия других, чтобы пугать собственных граждан.

Но данный сценарий у них с Россией точно уже не пройдет, он лишь ускорит завершение спровоцированного ими конфликта, который бумерангом прилетит в Америку, — отмечает депутат.

23 июня Севастополь подвергся атаке с применением тактических ракет ATACMS с кассетными боевыми частями. Четыре ракеты были сбиты, подрыв пятой произошел над городом. Более 150 человек пострадали, четверо погибли. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о теракте.

источник: ТАСС

Просмотры: 7

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: Крым и Украина

Комментарии для сайта Cackle
Крым и Украина
Включайтесь в обсуждение:
<br>
КрымPRESS - ВКонтакте
КрымPRESS - Дзен
Trlegram
реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2024гг.