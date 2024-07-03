заявил член комитета по безопасности и противодействию коррупции, депутат Госдумы от Республики Крым Михаил Шеремет.

Разрешение руководства США на удары по российскому Крыму свидетельствует о масштабной вовлеченности Вашингтона в конфликт на Украине. Об этом в беседе с

Ранее пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер на брифинге заявил, что власти США считают допустимым нанесение ударов по Крыму американским вооружением. На уточняющий вопрос о позиции Пентагона по Крыму Райдер заявил, что, по мнению США, «Крым является частью Украины».

Это говорит о масштабной вовлеченности США и умышленном с их стороны дальнейшем раздувании конфликта с целью перевода его в полномасштабную войну с терпящей крах украинской хунтой, — заявил Шеремет.

По его мнению, Вашингтон заинтересован в глобальных потрясениях на Европейском континенте, чтобы отвлечь внимание простых американцев от собственного надвигающегося политического сценария, ведущего к гражданскому противостоянию в Новом Свете.

С этой целью им нужна большая кровь и трагедия других, чтобы пугать собственных граждан.

Но данный сценарий у них с Россией точно уже не пройдет, он лишь ускорит завершение спровоцированного ими конфликта, который бумерангом прилетит в Америку, — отмечает депутат.

23 июня Севастополь подвергся атаке с применением тактических ракет ATACMS с кассетными боевыми частями. Четыре ракеты были сбиты, подрыв пятой произошел над городом. Более 150 человек пострадали, четверо погибли. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о теракте.

источник: ТАСС