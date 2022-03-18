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В Генпрокуратуре РФ пообещали проследить за ценами и приструнить спекулянтов

В Генпрокуратуре РФ пообещали проследить за ценами и приструнить спекулянтов

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 15:01 18.03.2022

Генеральной прокуратурой Российской Федерации организованы проверки в сфере противодействия росту цен на ряд продуктов питания, бытовую химию, средства личной гигиены

По поручению Генерального прокурора Российской Федерации Игоря Краснова органами прокуратуры в целях защиты прав граждан проводится системная работа по противодействию нарушениям законодательства о ценообразовании на социально значимые товары.

В рамках функционирующей в Генеральной прокуратуре Российской Федерации экспертной группы по выявлению и пресечению деятельности картелей при межведомственной рабочей группе по противодействию преступлениям в сфере экономики получена информация об увеличении стоимости в розничной торговле куриных яиц, ряда других продуктов питания, предметов бытовой химии, средств личной гигиены. Отмечены факты необоснованного повышения цен со стороны отдельных участников рынка, в том числе реализуемых посредством крупнейших интернет-платформ (таких, как Ozon и др.), — сообщили в Генпрокуратуре РФ.

Прокурорам регионов, на территории которых осуществляют деятельность производители и поставщики данных товаров, поручено проверить законность действий таких юридических лиц. По выявленным нарушениям будет принят полный комплекс мер прокурорского реагирования для пресечения искусственного дефицита названной продукции и необоснованного завышения ее цены в целях незаконного обогащения.

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Состояние законности в сфере ценообразования на продукты питания, предметы бытовой химии, средства личной гигиены, товары для животных находится на особом контроле в Генеральной прокуратуре РФ.


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