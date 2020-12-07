В ГИБДД напомнили водителям… об этике и психологии

Несоблюдение скоростного режима и игнорирование реальных дорожных условий являются основными признаками неуважительного отношения к другим участникам движения. Об этом сообщает ГИБДД.

Зачастую водители не соблюдают скоростной режим, игнорируют реальные дорожные условия и мысленно плюсуют к разрешённой скорости, не штрафуемые 19 км/ч. Проще говоря, провоцируют большую часть ДТП с тяжелыми последствиями, ставят под угрозу свои жизни и жизни других участников дорожного движения, — говорится в сообщении.

Инспекторы сокрушаются: все дело в неправильном психологическом настрое водителей. Дескать, главное, не попасть в руки сотрудника полиции, а исполнение ПДД – не обязательно.

Соблюдать Правила дорожного движения следует не потому, что за нарушения наказывают, а потому, что эти правила гарантируют безопасность и вам и другим участникам дорожного движения, — подчеркнули в ГИБДД.

Этическая сторона деятельности водителя важна, уверены в Госавтоинспекции.

Этика собственного поведения влияет на психическое состояние водителя, а также его взаимодействие с другими участниками дорожного движения. Выезжая на дорогу, водитель с самого начала должен настроить себя на благожелательное отношение ко всему окружающему: пропустить спешащего водителя или пешехода, ехать без спешки и нервозности. Очень важна взаимная предупредительность участников движения, отсутствие которой связано не только с нарушением предписаний Правил, но и свидетельствует о недостатках воспитания. Вежливый водитель всегда считается с другими участниками движения при выборе приемов вождения, владеет собой, старается по возможности избегать осложнений, при их возникновении пытается разрешить ситуацию безопасным путем. Вежливый водитель — это, прежде всего, внимательный и думающий водитель, — отметили в ГИБДД.

Госавтоинспекция призывает всех участников дорожного движения к культуре поведения на дорогах, учитывая, что дорога всегда сопряжена с опасностью, где нет и не должно быть места самоуверенности, безразличию, неуважению других участников дорожного движения.