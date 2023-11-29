В ГИБДД обещают: штрафовать за отсутствие «зимней резины» не будут

Глава ГИБДД Михаил Черников заявил, что с 1 декабря инспекторы не будут штрафовать водителей за отсутствие «зимней резины». Он уточнил, что эксплуатация всесезонных шин возможна в любое время года. Тем более, что в ряде регионов (Крым – ред.) нет оледенения дорог (иногда и в Крыму бывает – ред.) и зимние шины там вообще не требуются.

Сотрудники Госавтоинспекции штрафовать, наказывать никого не будут. Каждый владелец транспортного средства должен сам готовить свой автомобиль, чтобы можно было безопасно передвигаться по дорогам в определенных условиях зимнего периода,— сказал Михаил Черников.

Комментарий опубликован в Telegram-канале официального представителя МВД Ирины Волк.

Глава ГИБДД заверил, что в случае отсутствия шин «по сезону» транспортное средство «не задерживается, не эвакуируется».

Но соответствующие условия для того, чтобы двигаться дальше, водитель должен сам выбрать,— подчеркнул Черников.

Подчеркивается, что сотрудники полиции нацелены на помощь водителям и разъяснительную работу.

Тем не менее по «букве закона», за отсутствие «зимней резины» предусмотрено предупреждение или штраф в 500 руб. (ч. 1 ст. 12.5 КоАП).