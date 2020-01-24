В ГИБДД Севастополя разработали спецсхему расчета суммы госпошлины за получение документов на ТС

Для удобства граждан в памятке предложено два варианта расчета – через портал электронных услуг, который наиболее выгоден, и через кассу. В ГИБДД Севастополя напоминают, что в соответствии с Налоговым кодексом до 2021 года действует скидка 30% на уплату государственной пошлины, совершенной с использованием портала государственных услуг gosuslugi.ru.

Например, в случае получения новых регистрационных знаков и паспорта транспортного средства в МРЭО ГИБДД УМВД России по городу Севастополю для граждан, постоянно зарегистрированных в Севастополе, сумма госпошлины составит 2310 рублей вместо 3300 руб. Разработанная сотрудниками ГИБДД специальная наглядная схема позволит гражданам самостоятельно рассчитать сумму госпошлины за получение документов на транспортное средство и координировать свои затраты, — отмечают в пресс-службе Управления ГИБДД УМВД России по г. Севастополю.

