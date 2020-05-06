В ГИБДД уточнили дислокацию передвижных комплексов фиксации нарушений ПДД на дорогах Крыма

В ГИБДД уточнили дислокацию размещения передвижных комплексов фото- видео- фиксации административных правонарушений на дорогах рыма до 10 мая.

С целью профилактики дорожно-транспортных происшествий на территории Республик Крым осуществляют свою работу 15 передвижных комплексов фото- видео- фиксации административных правонарушений.

Места размещения комплексов выбираются на основании проведённого анализа аварийности. Дислокация размещения комплексов утверждается Главным государственным инспектором безопасности дорожного движения Республики Крым. В случае увеличения количества ДТП на том или ином участке дороги, принимается решение о внесении изменения в дислокацию передвижных комплексов фото- видео- фиксации административных правонарушений, для их перемещения, — отметили в ГИБДД.