В Гидрометцентре Крыма уточнили состояние рек и водохранилищ полуострова

Поводов для оптимизма маловато.

Даже снежный февраль мало помог рекам и водохранилищам Крыма. Это следует из ежемесячного обзора-исследования ФГБУ «Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Осадки (снег, дождь, мокрый снег) выпадали в феврале неравномерно. В степных районах – в пределах нормы. В предгорьях -112-146% нормы. В горах – недобор (50-69%). Меньше всего осадков досталось Южному берегу Крыма: 41-45% месячной нормы.

Наибольшие снегозапасы наблюдалась 20 февраля: в северном предгорье высота снега составила 6-22 см, запас воды в снеге 11-28 мм. В Крымских горах… высота снега составила 18 см (78 % нормы), запас воды в снеге 27 мм (44 % нормы), а в районе Ай-Петри средняя высота снега 23 см (66 % нормы) и запас воды в снеге 41 мм (32 % нормы). Таяние снегозапасов, иногда сопровождаемое выпадением дождей, способствовало повышению уровней воды преимущественно рек северного предгорья на 1-34 см. Максимальные расходы воды в реках Бельбек, Черная и Коккозка кратковременно увеличивались до 4.02-17.0 куб.м/сек, — говорится в обзоре.

В то же время, в бассейнах большинства селевых рек округов Алушта, Судак и Феодосия сохранялось пересыхание.

Средние за месяц расходы воды на реках Бельбек, Коккозка, Биюк-Карасу и Черная составили 1.39-3.92 куб.м/сек., на малых реках юго-восточного предгорья – 0.010-0.014 куб.м/сек, а на остальных реках – 0.11-0.36 куб.м/сек. и были: на реках Бельбекского комплекса и Биюк-Карасу в пределах нормы; на реках юго-восточного предгорья и на р. Каче в пределах 1-7 % нормы, а на остальных реках в пределах 25-57 % нормы, — отметили гидрометеорологии.

Февраль все же дал небольшой приток в основные крымские водохранилища: в Белогорское — 4,5 млн. кубометров, Симферопольское – чуть больше миллиона кубов, Счастливенское – 0,65 млн. кубометров, Партизанское – 1,7 млн. кубов, Чернореченское – почти 9,5 млн. кубометров воды.

К началу весны общий суммарный объем воды в водохранилищах, расположенных в руслах рек. составил 48.308 млн. кубометров, что на 12.256 млн. кубометров больше, чем месяц назад и на 11.636 млн. кубометров больше, чем к началу зимы, — подчеркнули в Гидрометцентре Крыма.

Большие надежды гидрологов на март и апрель — период таяния снега в горах Крыма. А вот на весенние дожди особо рассчитывать пока не стоит. Долгосрочный прогноз погоды предполагает относительно сухой март. О погоде на полуострове — на КрымМЕТЕО .