В Гидрометцентре прогнозируют теплый июнь. Не только в Крыму, по всей России

Синоптики прогнозируют в России теплый июнь. Об этом во вторник сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина.

В пределах климатической нормы погода ожидается в Псковской, Смоленской, Брянской областях, на всей территории Амурской области, в Хабаровском крае, на Камчатке. Холоднее обычного июнь может быть в Приморье и на юге Сахалина. На один-два градуса теплее климатической нормы ожидается июнь в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском округах, в Западной Сибири (в Омской, Томской, Новосибирской, Кемеровской областях), в центральных районах Красноярского края, на севере Иркутской области, на большей части Якутии, в Магадане и на Чукотке.

В Московском регионе в начале июня среднесуточная температура обычно +15,6 градуса, в конце месяца воздух прогревается еще на 1-2 градуса, ночью температура воздуха — плюс 10 градусов, днем — от 20 градусов и выше.

В этом году получается, что июнь может оказаться теплее: температура будет плюс 10-15 градусов по ночам и плюс 20-25 градусов днем. При похолоданиях температура может понижаться по ночам до плюс 4-9 градусов, а днем быть не больше плюс 15 градусов, — сообщила Паршина «Российской газете».

Самый холодный июнь ожидается в Коми, восточной половине Архангельской области и в Ненецком округе, ночью +8-13 градусов, днем 17-22 градуса тепла.

В районах, где ожидается преобладание антициклонов, осадков будет мало. Речь о центре, востоке Северо-Западного округа, Поволжье, Нижнем Поволжье и республиках Северного Кавказа. Дефицит осадков предполагается и в Крыму.

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