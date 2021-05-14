В Гидрометцентре рассказали, когда в Крыму наступит купальный сезон

Море в Крыму прогреется к 20 июня.

Купальный сезон на курортах Краснодарского края обычно наступает не раньше второй половины июня, в Крыму — примерно на десять дней позже. Именно в этот период вода прогревается до температуры, которую рекомендуют врачи, — 22 градуса тепла, рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Моя позиция такова: купальный сезон начинается тогда, когда можно детей отпускать в воду морскую. Врачи говорят, что купальный сезон наступает тогда, когда вода прогревается до 22 градусов тепла и выше. Обычно до такой температуры в Сочи вода прогревается в конце июня — начале июля. Самое раннее — это вторая половина июня. В Крыму купальный сезон начинается примерно на десять дней позже, — сообщил он.

По словам Вильфанда, обычно до 20-21 градуса тепла вода в Сочи прогревается к 10-15 июня, в Крыму — к 15-20 июня.

Сейчас температура воды в Феодосии составляет 10 градусов тепла, в Евпатории, Сочи — 12 градусов тепла, в Алуште — 13 градусов тепла, в Ялте, Анапе, Геленджике, Туапсе — 14 градусов тепла, в Ейске и Бердянске — 15 градусов тепла, сообщил метеоролог.