В ГИМС Севастополя предупреждают: дикие пляжи опасны!

Морское и пешее патрулирование прибрежной зоны — ежедневный труд севастопольских спасателей. В воскресение предметом пристального контроля Сотрудников Государственной инспекции по маломерным судам стали дикие пляжи севастопольской акватории.

В соответствие с постановление Правительства Севастополя от 09.06.2020 года №262-ПП установлены 34 места пригодные для купания. Из них 20 в настоящий момент прошли техническое освидетельствование ГИМС Главного управления МЧС России по городу Севастополю и осуществляют прием отдыхающих. 14 пляжей — не допущены к приему посетителей, из них 7 подали заявки на освидетельствование. Пляжи «Парк победы», «Таврида», «Чайка», «Наш парус», «Золотой», «Изумруд», а также база отдыха подводников КЧФ — до настоящего времени заявок не подавали, — отмечают в пресс-службе ГУ МЧС России в Севастополе.

Однако, подчёркивают в ведомстве, это не единственный проблемный вопрос: большинство гостей и жителей города предпочитают так называемые дикие пляжи, не проходящие как места для купания:

Необорудованный пляж, непроверенное дно, скалы, резкие перепады глубины — это малая часть опасностей, которые таят такие «экзотические» территории. В этом году уже имеется один случай гибели человека в месте необорудованном для купания — районе бухты Казачья. Именно для профилактики подобных инцидентов и в связи с наступлением купального сезона сотрудники ГИМС Главного управления МЧС России по городу Севастополю прошли прибрежные зоны излюбленных диких пляжей региона: районы бухт Круглая, Казачья, Камышовая, мыса Фиолент и Балаклавы. Со всеми отдыхающими проведена разъяснительная работа.

фото: пресс-служба ГУ МЧС России в Севастополе.