В ГКУ РК «КРЫМ-СПАС» подведены итоги конкурса «Лучший спасатель»! Кто победил?

Конкурс «Лучший спасатель» проводится ежегодно, в два этапа. На первом этапе проводился отбор претендентов непосредственно в подразделениях ГКУ РК «КРЫМ-СПАС», после чего в конкурсную комиссию предоставляются документы претендента, набравшего большее количество баллов. По словам министра чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергей Садаклиев, определение результатов конкурса выражается в подведении итогов деятельности спасателей путем подсчета баллов по определенным критериям:

Это и участие аварийно-спасательных и поисково-спасательных работах, участие в спортивной и общественной жизни учреждения, участие в профилактической деятельности, а также заслуги конкурсанта за период работы и профессиональная подготовка, — цитирует пресс-служба ведомства Сергея Садаклиева.

В этом году по результатам конкурса победителем стал спасатель Симферопольского аварийно-спасательного отряда Цепа Игорь Сергеевич. За период работы он принял непосредственное участие в 274 аварийно-спасательных работах. Из них: 29 – в горно-лесной местности, 5 — на акватории, включая работу в составе спасательной поисково-десантной группы, 10 – при дорожно-транспортных происшествиях, 6 — в прочих поисково-спасательных работах техногенного характера. Участвовал в оказании помощи населению более 226 раз.

Особенно Игорь Сергеевич проявил себя во время проведения сложной поисково-спасательной операции в районе вершины Тырке-Яйла на Долгоруковской яйле: вечером во время прогулки, девушка оступилась и совершила падение с высоты около 40 метров, оказавшись на скальном выступе. Из-за сложного рельефа местности было принято решение эвакуировать пострадавшую с серьезными травмами с вершины горы. Игорь Цепа, в составе группы спасателей, с помощью альпинистского снаряжения спустился по отвесной скале к пострадавшей, оказал ей первую помощь, после чего на специальных носилках эвакуировал пострадавшую вверх по скале. Вся спасательная операция длилась более 5 часов и осложнялась труднодоступной местностью и темным временем суток, — отмечают в пресс-службе МЧС России в Крыму.

Игорь Цепа увлекается спортом, участвует в различных спортивных соревнованиях, в том числе по многоборью спасателей, занимает призовые места. Имеет 1 спортивный разряд по спортивному туризму (спелеотуризм).

фото: МЧС России в Крыму