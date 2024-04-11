В Главном управлении МЧС России в Севастополе прошел турнир по мини-футболу

Крепкое здоровье, хорошая физическая подготовка, умение работать в команде и упорно идти к высоким результатам – требования, которые сотрудникам МЧС России выдвигает сама профессия. Все эти качества превосходно тренируют спортивные мероприятия.

11 апреля среди структурных подразделений Главного управления МЧС России по городу Севастополю прошел ведомственный турнир по мини-футболу.

Серия игр прошла на полях спортивно-оздоровительного комплекса «Севастополь». За победу сразились 8 команд: это представители всех шести пожарно-спасательных частей, Специализированного отряда и Центра управления в кризисных ситуациях.

По итогам напряжённой, активной и полной эмоций двухдневной борьбы бронзу завоевали огнеборцы 3-й части, второе место у Центра управления в кризисных ситуациях. Победителями соревнований стали сотрудники 1-й пожарно-спасательной части. Игрокам вручили кубки и медали. Теперь победители будут участвовать в турнире Южного федерального округа. Желаем нашим спортсменам успеха в будущих состязаниях! — отмечают в пресс-службе ГУ МЧС России в Севастополе.

источник: пресс-служба ГУ МЧС России в Севастополе