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В годовщину снятия блокады Ленинграда в Севастополе почтили память героев

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 14:55 27.01.2021

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев, командующий Черноморским флотом Игорь Осипов, председатель Законодательного Собрания Владимир Немцев и блокадники 27 января возложили цветы к памятному камню Ленинград на аллее городов-героев.

872 дня блокады Ленинграда показали силу и стойкость, мужество и отвагу, достоинство и дух нашего народа. Нечеловеческие испытания вынесли ленинградцы, показав волю к победе и верность Родине. Подвиг и героизм воинов и обычных горожан мы не должны забывать. Низкий поклон ветеранам-блокадникам, всем защитникам города на Неве, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя Михаила Развожаева.

В годовщину снятия блокады Ленинграда в Севастополе почтили память героев В годовщину снятия блокады Ленинграда в Севастополе почтили память героев В годовщину снятия блокады Ленинграда в Севастополе почтили память героев

Блокада Ленинграда началась 8 сентября 1941 года и продлилась 872 дня до 27 января 1944 года. Битва за город считается самым продолжительным сражением Великой Отечественной войны.

27 января в Российской Федерации отмечается День воинской славы России — День снятия блокады города Ленинграда.

фото: пресс-служба Правительства Севастополя

В годовщину снятия блокады Ленинграда в Севастополе почтили память героев

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