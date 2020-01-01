В горах Крыма – снегопад, дорогу на Ай-Петри перекроют

В горах Крыма (на Чатыр-Даге и плато Ай-Петри) снежит. Снег выпал еще 31 декабря, подарил всем любителям активного отдыха и поклонникам встречи Нового года «на природе» настоящую зимнюю сказку, со слабым морозцем и пушистым снегом. Ночью тоже шел снег, поэтому, кроме потрясающих видов и белого цвета, появился существенный «нюанс реальности» — горные дороги стали опасными.

Ночью подсыпало свежего снега и покров на склонах теперь составляет около 10 см. Этого вполне достаточно для катания на санях и тюбингах. Для лыж маловато, но подъемник, тем не менее протестировали и запустили, — говорится в группе ВК, Погода на Ай-Петри.

У а в администрации Ялты проинформировали, что при ухудшении погодных условий и выпадении снежного покрова, автодорога «Ялта – Ай-Петри» будет перекрыта на время проведения снегоуборочных работ.

Также напоминаем, что с целью предупреждения автомобильных заторов подъём на гору Ай-Петри на автомобилях осуществляется до 12:00, спуск с горы Ай-Петри осуществляется после 15:00. Спасибо за понимание, — отметили в ялтинской администрации.

В связи с метеоусловиями, крымские спасатели обращаются к жителям и гостям полуострова с просьбой быть благоразумными при планировании прогулок в горно-лесную местность, чтобы не оказаться в затруднительном положении.

Использованы фото и скриншоты из материалов группы ВК, погода на Ай-Петри и фото отдела информобеспечения администрации г.Ялты.