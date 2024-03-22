В горах Крыма выпал снег. «Крымавтодор» расчищает дорогу на плато Ай-Петри

Прогноз синоптиков о пятничном похолодании в Крыму полностью сбылся. Сегодня на полуострове неуютно — облачно с прояснениями, временами дождь. Ветер северо-восточный ночью 5-10 м/с, днем 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +2…+4 С, днем +6…+8 С. В горах Крыма – снег.
И он выпал, загрузив дорожников работой. С утра техника «Крымавтодора» работала на Ангарском перевали и расчищала дорогу на плато Ай-Петри.
Дорога на Ай-Петри, наши дорожники выполнили очистку от снега 10 км, — рассказали и показали в ГУП РК «Крымавтодор».
Если что, на выходных потеплеет… но «по-мартовски» – до + 11-13 С.
Фото: ГУП РК «Крымавтодор».
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С тегами: погода в Крыму