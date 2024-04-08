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В горах заблудились пятеро туристов. Поиски заняли полтора часа

В горах Крыма заблудились пятеро туристов. Поиски заняли полтора часа

Опубликовал: CrimeaPRESS в Крым-СПАС 22:18 08.04.2024

«КРЫМ-СПАС» эвакуировал 5 туристов, заблудившихся в районе горы Седам-Кая (в Бахчисарайском районе). Информация о том, что в районе турстоянки «Барская поляна» поступила в чрезвычайное ведомство накануне днем (в 13:10). К месту происшествия выехал дежурный состав Бахчисарайского аварийно-спасательного отряда «КРЫМ-СПАС» и сотрудники ГУ МЧС России по РК. Спустя 1 час 20 минут группа туристов была обнаружена на скальном выступе высотой 50 метров горы Седам-Кая.

В связи со сложным рельефом местности было принято решение эвакуировать людей при помощи альпинистского снаряжения. В медпомощи никто не нуждался. После этого спасатели сопроводили туристов к ближайшему населенному пункту, а также провели с ними профилактическую беседу о безопасном посещении горно-лесной зоны полуострова, — сообщили в МЧС РК.

 

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