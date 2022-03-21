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В горах Крыма застряли в снегу четыре автомобиля

В горах Крыма застряли в снегу четыре автомобиля

Опубликовал: CrimeaPRESS в Крым-СПАС 20:36 21.03.2022

Погодно-дорожный инцидент на дороге «Белогорск – Приветное».

В МЧС акцентируют внимание: многие участки дорог в горах Крыма могут быть просто непроходимы для легковых автомобилей из-за снега или гололеда. Спасатели настоятельно рекомендуют сознательно подходить к выбору маршрута движения, а также адекватно оценивать возможности своего автомобиля и быть готовыми к сложным дорожным ситуациям.

Так, в «КРЫМ-СПАС» поступило сообщение о том, что на автодороге «Белогорск-Приветное», в районе туристической стоянки Нижний Кок-Асан, в снежном заносе застряли 4 легковых автомобиля, в которых находятся 6 взрослых и 2 детей. Учитывая сложные погодные условия, требуется помощь спасателей.

По прибытии, сотрудники чрезвычайного ведомства с использованием лебедки и такелажного оборудования извлекли из снежного заноса легковые автомобили в безопасное место, после чего они самостоятельно продолжили движение. В медицинской помощи никто не нуждался, — сообщили в МЧС РК.

В горах Крыма застряли в снегу четыре автомобиля

Всего, за прошедшие праздничные выходные дни сотрудники «КРЫМ-СПАС» осуществили 29 выездов, спасено 53 человека.

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МЧС Республики Крым напоминает, если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, следует немедленно обратиться по единому номеру вызова экстренных служб — «112».

В горах Крыма застряли в снегу четыре автомобиля


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