В горах на ЮБК поздно вечером спасали туриста

17 сентября, в 21:29 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о том, что на ЮБК, в районе горы Крестовой мужчина вышел на сыпучий грунт, поскользнулся и упал с обрыва. Пострадавший самостоятельно идти не может, требуется помощь спасателей.

Центром управления в кризисных ситуациях было организовано незамедлительное реагирование части горной поисково-спасательной Специализированного отряда Главного управления МЧС России по Республике Крым, сотрудников «КРЫМ-СПАС». Спасателями были проведены мероприятия по обнаружению пострадавшего, оказанию ему первой доврачебной медицинской помощи. Травмированный мужчина с помощью носилок был перенесен в безопасное место и на автомобиле спасателей доставлен в приемное отделение Ялтинской городской больницы, — рассказали в ГУ МЧС России по РК.