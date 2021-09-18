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В горах на ЮБК поздно вечером спасали туриста
Фото: ГУ МЧС России по РК

В горах на ЮБК поздно вечером спасали туриста

Опубликовал: CrimeaPRESS в МЧС Крыма 19:46 18.09.2021

17 сентября, в 21:29 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о том, что на ЮБК, в районе горы Крестовой мужчина вышел на сыпучий грунт, поскользнулся и упал с обрыва. Пострадавший самостоятельно идти не может, требуется помощь спасателей.

Центром управления в кризисных ситуациях было организовано незамедлительное реагирование части горной поисково-спасательной Специализированного отряда Главного управления МЧС России по Республике Крым, сотрудников «КРЫМ-СПАС».

Спасателями были проведены мероприятия по обнаружению пострадавшего, оказанию ему первой доврачебной медицинской помощи. Травмированный мужчина с помощью носилок был перенесен в безопасное место и на автомобиле спасателей доставлен в приемное отделение Ялтинской городской больницы, — рассказали в ГУ МЧС России по РК.

В горах на ЮБК поздно вечером спасали туриста

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