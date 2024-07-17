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В горно-лесной зоне Бахчисарайского района заблудился мужчина. Искали семь часов
фото: пресс-служба МЧС России в Крыму

В горно-лесной зоне Бахчисарайского района заблудился мужчина. Искали семь часов

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия 13:33 17.07.2024

В горно-лесной зоне Бахчисарайского района мужчина сбился с тропы и потерял ориентиры. Кроме этого, он шёл по непромаркированному маршруту.

Вчера в 12:30 в службу спасения поступил сигнал о том, что в горно — лесной зоне в районе туристической стоянки «Чайный домик» заблудился мужчина. На поиски гражданина выехал Бахчисарайский АСО в составе 4-х человек и сотрудники ГУ МЧС России по РК. По прибытии к т/с «Чайный домик», спасатели начали обследовать горно — лесную зону вблизи неё. Спустя 7 часов мужчина был обнаружен в районе горы Аю — Тешик. В медицинской помощи он не нуждался. Сотрудники ГКУ РК «КРЫМ-СПАС» сопроводили его к служебному автомобилю и доставили в с. Соколиное.  Как выяснилось, турист был в пешем походе уже третий день. Начал он свой маршрут из с. Терновка (Балаклавский р-н). В горно — лесной зоне Бахчисарайского района мужчина сбился с тропы и потерял ориентиры. Кроме этого, он шёл по непромаркированному маршруту, — сообщили в пресс-службе МЧС России в Крыму. 

Всего в ходе поисков спасателями было обследовано около 12 км горно — лесной местности. Работа осложнялась отсутствием связи с мужчиной и наступлением темного времени суток.

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Напомним, приказом Министерства экологии и природных ресурсов Республики Крым, с 27.06.2024 продлено ограничение пребывания граждан в лесах, за исключением мест отдыха, указанных в данном приказе.

МЧС Республики Крым предупреждает:  

  • перед выходом в горно-лесную зону внимательно изучите свой маршрут;
  • серьезно отнестись к выбору удобной одежды и обуви;
  • среди вещей, который необходимо взять с собой, в обязательном порядке должны быть: теплые вещи, дополнительные источники питания для мобильного телефона и фонарик. Также желательно иметь с собой GPS-навигатор.
  • для передвижения следует выбирать наиболее безопасный и промаркированный маршрут, даже если он длиннее;
  • перед началом движения следует тщательно оценить возможные опасности, учитывая погодные условия и вероятность препятствий;
  • нужно быть готовым к неожиданностям и уметь распознавать приближающуюся опасность, принимая своевременные меры предосторожности;
  • не стоит сокращать путь за счет безопасности;
  • не следует совершать переходы при плохой видимости (туман) или темное время суток;
  • опасные скалистые участки нужно преодолевать только в случае крайней необходимости, строго соблюдая правила безопасности и страховки;
  • избегать переходов по склонам и желобам со свободнолежащими камнями;
  • правильно рассчитывайте время возвращения из ГЛЗ.

 В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по номеру 112.

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