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В городах и районах Крыма нарушено электроснабжение — сбои в сетях

Опубликовал: news-parser в Энергетика Крыма 10:26 23.06.2026

В Крыму 23 июня из-за технических сбоев возникли проблемы с электроснабжением. Без света остались четыре города и четыре района полуострова.

По данным «Крымэнерго», электричество отсутствует в Евпатории, Саках, Красноперекопске и Джанкое, а также в Красноперекопском, Сакском, Джанкойском и Красногвардейском районах. Специалисты проводят аварийные работы, устраняя неполадки.

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На предприятии сообщили, что электроснабжение будет восстановлено ориентировочно в течение суток.

источник: Комсомольская правда Крым

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