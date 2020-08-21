В городах России пройдет фестиваль стримов и концертов во дворах «Таврида рядом»

Фестиваль фестивалей «Таврида – АРТ», говорят организаторы, расширяет границы и параллельно запускает фестиваль стримов и концертов во дворах «Таврида рядом», который пройдет с 4 по 6 сентября. В нем примут участие граждане РФ в возрасте от 18 до 35 лет – молодые деятели культуры и искусств, представители различных направлений арт-индустрии, сольные исполнители и коллективы.

Фестиваль стримов и концертов во дворах совмещает онлайн- и офлайн-форматы. Участники могут провести офлайн-концерты на открытых площадках своего города и транслировать выступления в прямом эфире в своих аккаунтах во «Вконтакте», Instagram и YouTube. Творческие номера могут быть коллективными или сольными и представлять собой уличные спектакли, концерты, выставки, театральные перформансы и шоу. Также возможна организация стримов в социальных сетях: лекций, мастер-классов, творческих встреч с известными представителями арт-индустрии своего города на тему культуры и искусства – и многие другие форматы выступлений, — отметили в пресс-службе Центра развития культурных инициатив.

Ключевые направления мероприятия: музыка, изобразительное искусство, театр, хореография, кино, литература и юмор. На протяжении трех дней в рамках фестиваля пройдет более 2 000 стримов от творческой молодежи.

И! Арт-кластер «Таврида» продолжает открывать новые возможности для молодых деятелей культуры и искусства и поддерживать их творческие проекты. В рамках фестиваля «Таврида рядом» творцы могут получить финансовую поддержку за реализацию идеи в размере от 5 до 30 тысяч рублей.

Чтобы принять участие в фестивале, необходимо зарегистрироваться и подать заявку на сайте арт-кластера. Регистрация завершается 31 августа в 20:00 по московскому времени.