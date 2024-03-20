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В городах Запорожья запустят вещание «Радио »
фото: pikist.com

В городах Запорожья запустят вещание «Радио Крым»

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 13:56 20.03.2024

Вещание «Радио Крым» запустят в апреле в Бердянске и Мелитополе Запорожской области, сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов.

На встрече с генеральным директором ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» Андреем Юрьевичем Романченко и генеральным директором АНО «Телерадиокомпания «Крым» Вадимом Владимировичем Первых обсудили вопросы сотрудничества с РТРС и работы теле- и радиовещательной сети на территории Республики Крым. Запланирован и ряд новых совместных проектов. Среди них — тестовый запуск вещания «Радио Крым» в Бердянске и Мариуполе в апреле текущего года, — написал Аксенов в своем Telegram-канале.

В 2022 году в Херсонской и Запорожской областях началось вещание российских цифровых каналов, в том числе «Первого крымского» и «Крым-24». Ранее на этой территории вещали украинские телеканалы.

источник: ТАСС

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