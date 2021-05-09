В городе-Герое Керчи состоялся Парад Победы

9 Мая в городе-Герое Керчи прошел парад в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Город-Герой Керчь стал одним из 28-ми российских городов, где сегодня состоялись торжественные прохождения военнослужащих и военной техники. В керченском Параде Победы приняли участие свыше 500 военнослужащих Министерства обороны РФ, Росгвардии, МЧС России и более 20 единиц боевой техники, — сообщил глава администрации города Сергей Бороздин.

Командовал парадом начальник ракетных войск и артиллерии 22-ого армейского корпуса полковник Виктор Сигов. Военный парад принимал заместитель командующего Черноморским флотом вице-адмирал Сергей Пинчук.

Торжественным маршем, чеканя шаг, прошли пешие колонны соединений и воинских частей Керченского и Феодосийского гарнизонов, отдавая дань уважения подвигу советских солдат, добывших Победу в смертельной схватке с фашизмом, принесших славу русскому оружию.

Единым строем промаршировали рота барабанщиков, знаменная группа с Государственным флагом Российской Федерации и копией Знамени Победы, рота почетного караула 126-й отдельной бригады береговой обороны, парадные расчеты 8-го артиллерийского полка, 4-ого полка радиационно-химической и бактериологической защиты 22-го армейского корпуса, 18-го зенитного ракетного полка 4 армии ВВС и ПВО, 630-го отдельного путевого железнодорожного батальона Южного военного округа, 171-го отдельного десантно-штурмового батальона 7-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии, 15-й отдельной бригады специального назначения войск национальной гвардии Российской Федерации, Главного управления Министерства чрезвычайных ситуаций по Республике Крым, юнармейцы Керчи и Сочи.

Сегодня по центральным улицам города-героя Керчи прошла колонна военной техники, находящейся на вооружении частей Черноморского флота. Грозное, мощное вооружение и техника сегодня обеспечивают надежную защиту нашего полуострова.

Парадным строем проехали современные образцы вооружения и военной техники: бронетранспортёры БТР-80, бронеавтомобили «Тайфун», боевые машины «ГРАД-М» — потомки легендарной «Катюши», гаубицы «МСТА- Б» и «Д-30», 120-мм минометы, переносной зенитно-ракетный комплекс, зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С», зенитно-ракетные комплексы С-400 «Триумф», дымовая машина ТДА-3, ремонтно-эвакуационная машина РЭМ-КЛ, «УАЗы» производства Ульяновского автомобильного завода — пикапы, предназначенные для перевозки мелких групп спецназначения и прикрытия выхода групп из боя, а также автомобили повышенной проходимости для обеспечения службы военной автоинспекции и военной полиции.

Исполнением мелодии песни «День Победы» завершил парад войск сводный оркестр 127-й бригады разведки, 810-й бригады морской пехоты и 115-й отдельной бригады особого назначения войск национальной гвардии РФ.

Фото: администрация Керчи.