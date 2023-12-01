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В городе Саки оперативники раскрыли сразу два факта присвоения и растраты
Фото: МВД по РК

В городе Саки оперативники раскрыли сразу два факта присвоения и растраты

Опубликовал: CrimeaPRESS в МВД Крыма 21:21 01.12.2023

В полицию города Саки от частных предпринимателей поступили заявления о выявленных фактах недостачи денежных средств и товаров. Владельцу магазина нанесен ущерб — 580 тысяч рублей, а владельцу торговой точки по продаже лотерейных билетов — более 127 тысяч рублей. Полицейские установили личности подозреваемых в присвоении и растрате. «Отличились» женщины.

50-летняя местная жительница, которая длительное время работала по найму в магазине потерпевшего, путем аннулирования кассовых чеков присвоила чужие денежные средства, а также товар из магазина. В присвоении денег при продаже лотерейных билетов признала свою вину 58-летняя сакчанка, — сообщили в МВД по РК.

Возбуждены уголовные дела по ч. 2, 3 ст. 160 УК РФ «Присвоение или растрата». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет.

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