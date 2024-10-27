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В городе Саки открыли инклюзивный парк к юбилею Крымской весны
фото: © Сергей Мальгавко/ ТАСС

В городе Саки открыли инклюзивный парк к юбилею Крымской весны

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 13:30 27.10.2024

Первый инклюзивный парк площадью более 800 кв. м открылся в Крыму на территории Сакского курортного парка по совместному проекту банка РНКБ (входит в группу ВТБ) и администрации города Саки. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе кредитной организации.

Администрация города Саки и банк РНКБ открыли инклюзивный парк для отдыха и занятий спортом маломобильных категорий граждан. Открытие состоялось в рамках организованного силами РНКБ праздника здорового образа жизни «Спорт равных возможностей» в Сакском курортном парке, — говорится в сообщении.

Отмечается, что проект реализовали при поддержке главы Крыма Сергея Аксенова с участием Министерства труда и социальной защиты Республики Крым к юбилею Крымской весны. Объем финансирования РНКБ в проект составил около 13 млн рублей. На территории Сакского курортного парка разместили инклюзивные тренажеры, игровые и спортивные зоны, а также десятки малых архитектурных форм. Пространство спроектировано в концепции «Безбарьерная среда», парк смогут посещать до 10 тыс. человек в год.

Для города Саки и Республики Крым в целом — этот проект является примером государственно-частного партнерства по созданию инфраструктуры для маломобильных групп населения, — привели в сообщении слова заместителя председателя Совета министров Республики Крым — министра труда и социальной защиты Крыма Елены Романовской.

За счет своих природно-климатических особенностей город Саки является здравницей для людей с ограниченными возможностями здоровья. Согласно данным Главного бюро медико-социальной экспертизы по Республике Крым, в городе постоянно проживают более 1,6 тыс. людей с инвалидностью.

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источник: ТАСС

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