В городе Саки завершается строительство 36–квартирного дома

Готовность – 95%.

В рамках Госпрограммы РФ «Социально-экономическое развитие Крыма и г. Севастополя»в городе Саки завершается строительство 36-тиквартирного жилого дома. В настоящее время специалистами выполняются работы по отделке помещений, установке сантехнического оборудования и монтажу противопожарной сигнализации.

По оценке специалистов республиканского минстроя, готовность объекта составляет порядка 95%. Завершить работы планируется до конца текущего года.

Фото и материалы: министерство строительство и архитектуры РК.