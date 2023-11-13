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В городе Саки завершается строительство 36–квартирного дома

В городе Саки завершается строительство 36–квартирного дома

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 21:09 13.11.2023

Готовность – 95%.

В рамках Госпрограммы РФ «Социально-экономическое развитие Крыма и г. Севастополя»в городе Саки завершается строительство 36-тиквартирного жилого дома. В настоящее время специалистами выполняются работы по отделке помещений, установке сантехнического оборудования и монтажу противопожарной сигнализации.

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В городе Саки завершается строительство 36–квартирного дома

По оценке специалистов республиканского минстроя, готовность объекта составляет порядка 95%. Завершить работы планируется до конца текущего года.

В городе Саки завершается строительство 36–квартирного дома

Фото и материалы: министерство строительство и архитектуры РК.

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